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Giriş Tarihi: 30.1.2024 19:49

İran'dan yeni adım: İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff, ülkesinin İran'a karşı yeni yaptırım kararı alması nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA
İran’dan yeni adım: İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Shercliff'in "İngiltere'nin İran'a yönelik asılsız suçlamalarının" ardından bakanlığa çağrıldığı ve Tahran'ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

İngiltere'nin yeni yaptırım kararının bu ülkenin "İran'a yönelik yıkıcı eylemlerinin son halkası" olarak değerlendirildiği açıklamada, Tahran'ın Londra'nın yaptırım kararını "şiddetle kınadığı" ifade edildi.

İngiliz Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu Londra'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.

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İran'dan yeni adım: İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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