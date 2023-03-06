İran’da 500’e yakın öğrenci daha zehirlendi

İran medyasına yansıyan haberlere göre, 12 eyaletteki çeşitli okullarda 500'e yakın öğrencide mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi gibi zehirlenme belirtileri görüldü.

En fazla zehirlenme vakası 138 kişi ile Kohgiluyeh ve Buyer Ahmed eyaletinde kaydedildi. Ayrıca İsfahan, Gilan, Gülistan, Rezevi Horasan, Loristan, Hemedan, Fars, Kürdistan, Huzistan, Kazvin ve Mazenderan eyaletlerinde de çok sayıda öğrenci zehirlenme semptomları ile tedaviye alındı.

Zehirlenen öğrencilerin büyük çoğunluğunun taburcu edildiği, tedavisi devam edenlerin durumunun da iyi olduğu belirtildi.