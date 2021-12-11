İranlı askeri yetkili, ABD ve İsrail’i uyardı: Herhangi bir saldırıda ağır bedel öderler

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Benny Gantz, 9 Aralık'ta Washington'da bir araya gelmişti. Reuters Haber Ajansı'nın isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, iki bakanın İran ile yeniden başlayan nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde Tahran'ın nükleer tesislerini vurmayı da içeren askeri tatbikat planlarını görüşeceği belirtilmişti.