Irk ve Davranış Uzmanı Can Paksoy: Morkie ırkı Türkiye’de popüler oldu

"ALERJİK BÜNYELER BESLEYEBİLİR"

Tabiki Morkie'lerin özellikleri bununla da bitmiyor. Çok nadir ırklarda bulunan tüy dökmeme, koku yapmama özellikleri titiz ev hanımları için bulunmaz bir nimet olarak nitelendirilirken çok nadir bir özellik olan anti alerjik özelliği ise köpek beslemek isteyen ama alerjik bir bünyeye sahip olan hayvan severler açısından Morkie ırkını eşsiz kılıyor.

Son olarak da köpek beslemenin bizlere getirdiği en büyük sorumluluk olarak bilinen köpeğinizi günde en az iki kere dolaştırma zorunluluğuna gerek duymaması orta enerjili ve boyutlarının küçük olması sebebiyle enerjisini evde rahatça atabilmesi iş temposu yoğun olan hayvan severler için son noktayı koyuyor. Ev ve apartman dairelerinin tartışılmaz favorisi olan Morkie ırkıyla tanışmadan evcil hayvan sahiplenmeye karar vermeyin." dedi.