‘Irkçısın Fransa’ tepkisi

HER seferinde demokrasi ve düşünce özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Fransa
'nın İslam düşmanlığı sürüyor. Tepkilere rağmen art arda Müslümanları hedef alan adımlar atan Fransa, Avrupa Konseyi
'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi, özgürlük başörtüsündedir" sloganıyla başlattığı bilinçlendirme kampanyasını da durdurunca tepki yağdı. Fransa'da Müslüman kadınlar, 'Başörtüme dokunma' hareketiyle protesto ediyor. Sosyal medyada da 'Irkçısın Fransa' şeklinde tepkiler gösterildi.