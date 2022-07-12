İrlanda’da dehşete düşüren olay! Ev sahibini parçalayıp yedi...

2015 yılında delilik nedeniyle cinayetten suçsuz bulunan Bellante, o zamandan beri adli psikiyatrist Stephen Monks'un kendisini değerlendirdiği Dundrum'daki Merkez Akıl Hastanesinde gözlem altında bulunuyor. Temmuz 2019'da O'Gorman'ın kardeşleri, adli tabibin kardeşlerinin ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmeyi reddetmesine karşı Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu. Konuya ilişkin dava da geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Duruşmada ailenin avukatları O'Gorman'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın yetersiz olduğundan böyle bir soruşturma istediklerini söyledi.