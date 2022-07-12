Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İrlanda'da dehşete düşüren olay! Ev sahibini parçalayıp yedi...
Giriş Tarihi: 12.7.2022 14:30 Son Güncelleme: 12.7.2022 14:47

İrlanda'da dehşete düşüren olay! Ev sahibini parçalayıp yedi...

İrlanda’da dehşete düşüren olay! Ev sahibini parçalayıp yedi...

İrlanda Dublin Castleknock'ta yaşayan İtalyan asıllı Saverio Bellante'nin yaptıkları dehşete düşürdü. Şizofreni hastası Bellante satranç oynarken çıkan tartışmada ev sahibini öldürdü, sonra vücudunun parçalarını yedi. Dehşete düşüren olaya ilişkin kan donduran açıklamalarda bulundu.

İrlanda Dublin Castleknock'ta kan donduran bir cinayet işlendi. Şizofreni hastası İtalyan asıllı Saverio Bellante, ev sahibi ile çıkan tartışmada dehşet saçtı. Ev sahibini parçalayıp yediği öğrrenilen Bellante, dünyadaki kötülerle savaş için görevlendirildiğini iddia etti.

2014 yılında şizofreni hastası Bellante, Tom O'Gorman'ı vahşi bir şekilde katletmişti. Ev sahibi ile satranç oynarken çıkan tartışma sonrası korkunç bir cinayet işleyen Bellante'in, daha sonra ev sahibinin cesedini parçalara ayırarak yediği ortaya çıkmıştı.

Bellante, dehşete ilişkin yaptığı açıklamalarında ev sahibinin onun özgürlüğünü sona erdirmeye ve onu köleleştirmeye çalıştığını iddia etmiş, cinayeti dünyadaki kötülerle savaşmak için işlediğini söylemişti.

2015 yılında delilik nedeniyle cinayetten suçsuz bulunan Bellante, o zamandan beri adli psikiyatrist Stephen Monks'un kendisini değerlendirdiği Dundrum'daki Merkez Akıl Hastanesinde gözlem altında bulunuyor. Temmuz 2019'da O'Gorman'ın kardeşleri, adli tabibin kardeşlerinin ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmeyi reddetmesine karşı Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu. Konuya ilişkin dava da geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Duruşmada ailenin avukatları O'Gorman'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın yetersiz olduğundan böyle bir soruşturma istediklerini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İrlanda'da dehşete düşüren olay! Ev sahibini parçalayıp yedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA