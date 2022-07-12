İrlanda’da dehşete düşüren olay! Ev sahibini parçalayıp yedi...

İrlanda Dublin Castleknock'ta kan donduran bir cinayet işlendi. Şizofreni hastası İtalyan asıllı Saverio Bellante, ev sahibi ile çıkan tartışmada dehşet saçtı. Ev sahibini parçalayıp yediği öğrrenilen Bellante, dünyadaki kötülerle savaş için görevlendirildiğini iddia etti.
2014 yılında şizofreni hastası Bellante, Tom O'Gorman'ı vahşi bir şekilde katletmişti. Ev sahibi ile satranç oynarken çıkan tartışma sonrası korkunç bir cinayet işleyen Bellante'in, daha sonra ev sahibinin cesedini parçalara ayırarak yediği ortaya çıkmıştı.
2015 yılında delilik nedeniyle cinayetten suçsuz bulunan Bellante, o zamandan beri adli psikiyatrist Stephen Monks'un kendisini değerlendirdiği Dundrum'daki Merkez Akıl Hastanesinde gözlem altında bulunuyor. Temmuz 2019'da O'Gorman'ın kardeşleri, adli tabibin kardeşlerinin ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmeyi reddetmesine karşı Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu. Konuya ilişkin dava da geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Duruşmada ailenin avukatları O'Gorman'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın yetersiz olduğundan böyle bir soruşturma istediklerini söyledi.