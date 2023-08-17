İrlanda’da fazla para veren ATM’lerde kuyruk oluştu

İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle talep edilenden fazla para vermesi üzerine ATM'lerde uzun kuyruklar oluşurken, bazı bölgelere polis gönderildi. İrlanda medyasındaki habere göre, Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha küçük meblağlar çekmek isteyenlere yüksek miktarda para verirken, hesabında para olmayan müşterilerin dahi para çekmesine izin verdi. Bilginin yayılmasıyla söz konusu ATM'lerden para çekmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Banka, daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü, ATM'lerin normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu.