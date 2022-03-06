İrlandalı milletvekilinden ülkesine "çifte standart" tepkisi: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İsrail'e uygulanmadı

İrlandalı milletvekili Barrett, İrlanda parlamentosunda yaptığı konuşmada, hükümetin, Rusya'ya yaptırım uygulama kararının haklı olduğunu, ancak, aynı yaptırımların İsrail'e uygulanmasına karşı çıkılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan İrlanda hükümetini, aynı yaptırımları İsrail'e uygulamadığı gerekçesiyle çifte standartla suçlayan Barrett, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in insanlığa karşı işlenen suçlarını tanımlamak için en güçlü ve sağlam dili doğru şekilde kullanmaktan mutluluk duyuyorsunuz, ancak İsrail'in Filistinlilere yönelik muamelesini tarif ederken aynı güçlü dili kullanmayacaksınız." ifadesini kullandı.