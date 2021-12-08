İrlanda’yı fırtına vurdu! Binlerce ev karanlığa gömüldü

İrlanda'da elektrik dağıtım şirketi ESB Networks'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 60 bin müşterinin elektriksiz kaldığı, Donegal, Cork, Wexford ve Kerry'deki 26 bin müşteriye ise fırtına nedeniyle ana şebekeden gelen içme suyunun güvenli olmadığı yönünde uyarı yapıldığı bildirildi.

İngiltere Çevre Ajansı da ülke genelinde bazı bölgeler için sel uyarısında bulundu.