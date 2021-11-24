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Haberler Dünya Haberleri İş arkadaşları tarafından sandalyeye bantlanıp ağzının tıkandığını iddia eden kadının yalanı 3 yıl sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 24.11.2021 12:35 Son Güncelleme: 24.11.2021 12:36

İş arkadaşları tarafından sandalyeye bantlanıp ağzının tıkandığını iddia eden kadının yalanı 3 yıl sonra ortaya çıktı

İş arkadaşları tarafından sandalyeye bantlanıp ağzının tıkandığını iddia eden kadının yalanı 3 yıl sonra ortaya çıktı

İngiltere'de 2018 yılında kendisinin çalıştığı ofiste sandalyeye bantlanmış ve ağzı tıkanmış olarak bir fotoğrafını yükleyip iş yerine dava açan kadın davayı kaybetti. Yapılan incelemede kadının yalan söylediği ortaya çıktı.

2018 yılında İngiltere'de bir şirkette çalışan Marine Scotland, kendisinin ofiste bir sandalyeye bantlanmış ve ağzı tıkanmış bir fotoğrafını sosyal medyaya yüklemişti. 'Yabani' olarak nitelendirdiği ofiste bu hale getirildiğini iddia eden kadının yalan söylediği iddia edilmişti.

YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Scotland ardından kadın olduğu için istismara maruz kalıp işten çıkarıldığını söyledi. Tarafların birbirine açtığı davalar geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve Scotland'ın yalan söylediği ortaya çıktı.

İDDİALARINI SÜRDÜRÜYOR

Scotland yine de doğruları söylediğini ve iş arkadaşlarının kendisini bantladığını iddia ederek, "Güvenli bir iş ortamında çalışmak için uğraştım, ancak şu an hem işsizim hem de korkuyorum" sözlerine yer verdi.

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İş arkadaşları tarafından sandalyeye bantlanıp ağzının tıkandığını iddia eden kadının yalanı 3 yıl sonra ortaya çıktı
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