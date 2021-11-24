İş arkadaşları tarafından sandalyeye bantlanıp ağzının tıkandığını iddia eden kadının yalanı 3 yıl sonra ortaya çıktı

2018 yılında İngiltere'de bir şirkette çalışan Marine Scotland, kendisinin ofiste bir sandalyeye bantlanmış ve ağzı tıkanmış bir fotoğrafını sosyal medyaya yüklemişti. 'Yabani' olarak nitelendirdiği ofiste bu hale getirildiğini iddia eden kadının yalan söylediği iddia edilmişti.
YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Scotland ardından kadın olduğu için istismara maruz kalıp işten çıkarıldığını söyledi. Tarafların birbirine açtığı davalar geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve Scotland'ın yalan söylediği ortaya çıktı.
İDDİALARINI SÜRDÜRÜYOR
Scotland yine de doğruları söylediğini ve iş arkadaşlarının kendisini bantladığını iddia ederek, "Güvenli bir iş ortamında çalışmak için uğraştım, ancak şu an hem işsizim hem de korkuyorum" sözlerine yer verdi.