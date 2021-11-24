İş arkadaşları tarafından sandalyeye bantlanıp ağzının tıkandığını iddia eden kadının yalanı 3 yıl sonra ortaya çıktı

İDDİALARINI SÜRDÜRÜYOR

Scotland yine de doğruları söylediğini ve iş arkadaşlarının kendisini bantladığını iddia ederek, "Güvenli bir iş ortamında çalışmak için uğraştım, ancak şu an hem işsizim hem de korkuyorum" sözlerine yer verdi.