İş görüşmesinde başörtüsü sorulması ayrımcılık

Avusturya'da Viyana Bölge İdare Mahkemesi, iş görüşmesinde Müslüman kadınlara başörtüsüne ilişkin sorular yöneltilmesinin ayrımcılık olduğuna hükmetti. Viyana'da Müslüman bir kadın, anaokulunda asistanlık yaptıktan sonra daha üst bir konum için gerçekleştirdiği iş başvurusuna ilişkin mülakatta başörtüsüne yönelik soru ve olumsuz yorumlara maruz kalması nedeniyle konuyu mahkemeye taşıdı. Viyana Bölge İdare Mahkemesi, anaokulu yetkililerinin iş görüşmesi sırasında başörtüsüne ilişkin sorular yöneltmesi ve yorumlarda bulunmasının ayrımcılık olduğuna hükmederek, mağdura 2 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.