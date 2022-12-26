İş vaadiyle dolandırıldılar! 28 kişi 1 ay boyunca trenleri saydı

Hindistan'da tren dolandırıcılığı ülkenin gündemine oturdu. Dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırdı. Demiryollarında iş için eğitim aldıklarına inandırılan kurbanlar, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydılar.

Hindistan basınında yer alan haberlerde, kurbanların her birinin dolandırıcılara işi alabilmek için kişi başı 200 bin rupi olmak üzere toplamda 2,4 milyon rupi (542 bin Türk Lirası) kaptırdığı aktarıldı.