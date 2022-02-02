Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İşe alınan kargalar izmarit toplayacak
Giriş Tarihi: 3.2.2022

İşe alınan kargalar izmarit toplayacak

DIŞ HABERLER
İşe alınan kargalar izmarit toplayacak

İsveçli bir şirket, sokak ve meydanlardan sigara izmariti toplamaları için kargaları işe aldı. Kargalar özel tasarlanan makinelere bıraktıkları her sigara izmariti karşılığında ödül olarak yiyecek alacak

İsveç'te bir şirketin attığı adım, dünya basınında geniş ilgi gördü. İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki Södertälje bölgesinde bir startup, kargaları işe aldı. Corvid Cleaning isimli şirket, işe aldığı kargaları özel bir eğitimden geçirdi. Guardian gazetesindeki detaylara göre kargalar, özel olarak tasarlanan makinelere bıraktıkları her sigara izmariti karşılığında ödül olarak yiyecek alıyorlar. Böylece sokakları temizleme işi yapıyorlar. Şirketin kurucusu Christian Günther- Hanssen, "Maliyeti düşürmek için kargaları eğittik. Aslında kuşlar, gönüllü olarak çalışıyor. İsveç'te her yıl sokaklara bir milyardan fazla izmarit atılıyor. Bu toplam çöp miktarının yüzde 62'sine tekabül ediyor. İzmarit toplamalarını öğretmesi kolay ve kargaların birbirinden öğrenmesi muhtemel. Aynı zamanda kazara çöp yutma riski de daha az. İzmarit toplama maliyeti izmarit başına 80 İsveç euro'su (12 ABD senti) veya daha fazla. Ama kargalar izmaritleri toplarsa, maliyet 20 euro'ya düşebilir" dedi. Södertälje şehri, sokak temizliğine 20 milyon İsveç kronu harcıyor. Kargaların, şehirdeki izmaritleri toplama maliyetini yüzde 75 azaltabileceği tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşe alınan kargalar izmarit toplayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA