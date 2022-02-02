İşe alınan kargalar izmarit toplayacak

İsveç
'te bir şirketin attığı adım, dünya basınında geniş ilgi gördü. İsveç'in başkenti Stockholm
yakınlarındaki Södertälje bölgesinde bir startup, kargaları işe aldı. Corvid Cleaning isimli şirket, işe aldığı kargaları özel bir eğitimden geçirdi. Guardian gazetesindeki detaylara göre kargalar, özel olarak tasarlanan makinelere bıraktıkları her sigara izmariti karşılığında ödül olarak yiyecek alıyorlar. Böylece sokakları temizleme işi yapıyorlar. Şirketin kurucusu Christian Günther- Hanssen, "Maliyeti düşürmek için kargaları eğittik. Aslında kuşlar, gönüllü olarak çalışıyor. İsveç'te her yıl sokaklara bir milyardan fazla izmarit atılıyor. Bu toplam çöp miktarının yüzde 62'sine tekabül ediyor. İzmarit toplamalarını öğretmesi kolay ve kargaların birbirinden öğrenmesi muhtemel. Aynı zamanda kazara çöp yutma riski de daha az. İzmarit toplama maliyeti izmarit başına 80 İsveç euro'su (12 ABD senti) veya daha fazla. Ama kargalar izmaritleri toplarsa, maliyet 20 euro'ya düşebilir" dedi. Södertälje şehri, sokak temizliğine 20 milyon İsveç kronu harcıyor. Kargaların, şehirdeki izmaritleri toplama maliyetini yüzde 75 azaltabileceği tahmin ediliyor.