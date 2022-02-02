Giriş Tarihi: 3.2.2022

İşe alınan kargalar izmarit toplayacak DIŞ HABERLER

İsveçli bir şirket, sokak ve meydanlardan sigara izmariti toplamaları için kargaları işe aldı. Kargalar özel tasarlanan makinelere bıraktıkları her sigara izmariti karşılığında ödül olarak yiyecek alacak