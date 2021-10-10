Nahçıvan’da gövde gösterisi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu
Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
'nin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı. Tatbikatı, Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev
ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci
de izledi.