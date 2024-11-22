İşgal askerleri, çocukları konservelerle zehirledi

Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı konserveler 15 çocuk ve bir kadını zehirledi. Filistinlileri, bulabilecekleri her türlü konserve yiyecek veya gıdayı, özellikle de süt ürünlerini yemelerinin tehlikesi konusunda uyaran açıklamada işgal askerlerinin yiyenlere zarar vermek amacıyla bozulmuş gıda maddelerini kasıtlı olarak bırakabileceğine işaret edildi. Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere yardım yapılmasını önlemek için her yolu denediğini belirtti. İsrail ordusu, Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ndeki elektrik de jeneratörünü de bombaladı.