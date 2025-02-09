İşgal ordusu ‘ölüm koridoru’ndan çekildi

İşgalci İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran ve "ölüm koridoru" olarak bilinen Netzarim Koridoru'ndan çekildi. Gazze'den yansıyan görüntülere göre, İsrail ordusu çekilme işlemini tamamladı. Çekilmenin ardından Filistinlilerin, koridor üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü. Bölgedeki devasa yıkım ise gözler önüne serildi. Çekilme, Filistinlilerin ve yardım kamyonlarının her iki yönde serbestçe geçmesine olanak sağlayacak.

SİYONİSTLER BAŞARAMADI

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Netzarim'den çekilmenin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkına karşı tam zafer ilanının yalan olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Kanu "İşgalin 15 ay süresince açlık, soykırım ve sistematik yıkımla başaramadığı şeyi, ABD Başkanı Donald Trump, gayrimenkul, anlaşmalar ve komisyonculuk aracılığıyla başaramaz" dedi. Kanu, "Gazze'nin, halkın ve direnişçilerinin kararlılığıyla özgür kalmaya devam edeceğini ve hiçbir işgalci gücün bu toprağa giremeyeceğini" vurguladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kara saldırılarını ve işgali artırması karşısında güneye göçe zorlanan Filistinliler, Netzarim Koridoru'nda İsrail namlusunun hedefinde güneye gitmek zorunda kalmıştı.





8 AYLIK HAMİLE KADINI BEBEĞİYLE KATLETTİLER

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkes yapılmasının ardından katliamlarını taşıdığı işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sırasında 23 yaşındaki 8 aylık hamile Sündüs Cemal Muhammed Şelebi ve bebeğini öldürdü. Eşini ise ağır yaraladı. İsrail güçlerinin başından vurarak yaraladığı 21 yaşındaki Filistinli kadın da hayatını kaybetti.