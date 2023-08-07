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Giriş Tarihi: 8.8.2023

İşgalci güçler ve Yahudi yerleşimciler katliama doymuyor

İSRİIL güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin topaklarını işgal ettiği Filistinlilere yönelik zulmü son bulmuyor. İsrail güvenlik güçleri, önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bir araca ateş açarak 3 Filistinliyi öldürdü. Geçtiğimiz günlerde Silvad beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin güvenlik görevlisinin vurduğu 17 yaşındaki Filistinli Remzi Fethi Hamid ise yaşamını yitirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 3 Filistinlinin öldürmesini kınarken "korkunç bir suç" olarak nitelendirdi. Öte yandan Cenevre merkezli Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi, İsrail'in 2023 başından bu yana 40 Filistinli çocuğu öldürdüğünü bildirdi.
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İşgalci güçler ve Yahudi yerleşimciler katliama doymuyor
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