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Giriş Tarihi: 19.4.2022

İşgalcı güçlerden 3. baskın

İşgalcı güçlerden 3. baskın
İsrail'in ramazan zulmü devam ediyor. İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. Dün de İsrail polisi, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri dışarı çıkardı. Polisin kapıları Filistinlilerin girişine kapatmasının ardından fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Son günlerde fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya art arda baskın yapması gerginliği iyice tırmandırdı. Baskınlar sırasında işgalci güçler, Filistinlilere sert müdahalede bulunuyor. Bazı Filistinliler yaralanırken bazıları da gözaltına alınıyor.

GERÇEK MERMİYLE VURDULAR
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenlemişti. Öte yandan İsrail güçleri Batı Şeria'nın El-Yamun beldesine de zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Gerçek mermi ile vurulan 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

İBRAHİM CAMİİ KAPATILDI
İsrail, Harem-i İbrahim Camii'ne 2 gün süreyle Müslümanların girişini yasakladı. Caminin Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle tamamen Yahudi yerleşimciler için açılacağı kaydedildi.

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İşgalcı güçlerden 3. baskın
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