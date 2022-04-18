İşgalcı güçlerden 3. baskın

İsrail'inramazan zulmü devam ediyor. İsrail güçleri ve fanatik Yahudiler her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. Dün de İsrail polisi, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri dışarı çıkardı. Polisin kapıları Filistinlilerin girişine kapatmasının ardından fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Son günlerde fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya art arda baskın yapması gerginliği iyice tırmandırdı. Baskınlar sırasında işgalci güçler, Filistinlilere sert müdahalede bulunuyor. Bazı Filistinliler yaralanırken bazıları da gözaltına alınıyor.İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenlemişti. Öte yandan İsrail güçleri Batı Şeria'nın El-Yamun beldesine de zorla girerek çok sayıda Filistinlinin evini bastı. Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Gerçek mermi ile vurulan 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı.İsrail, Harem-i İbrahim Camii'ne 2 gün süreyle Müslümanların girişini yasakladı. Caminin Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle tamamen Yahudi yerleşimciler için açılacağı kaydedildi.