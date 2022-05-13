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Giriş Tarihi: 14.5.2022

İşgalci İsrail askeri cenazeye de saldırdı

İşgalci İsrail askeri cenazeye de saldırdı

İsrail güçlerinin kurşunuyla hayatını kaybeden ünlü gazeteci Şirin Akile, son yolculuğuna uğurlandı. İsrail askerleri cenazeye de saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine saldırdı. Yüzlerce gazeteci ve aktivist, Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.
Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın hastane kapısına gelen İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisinin müdahalesiyle arbede yaşandı.

TABUT YERE DÜŞTÜ
Gazeteci Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara saldırdı. İşgalci güçler, cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermi ile katılımcılara müdahale etti. Akile'nin tabutu yere düştü.
51 yaşındayken İsrail askerlerinin kurşunuyla üç gün önce yaşamını yitiren Akile, Doğu Kudüs'teki aile mezarlığına defnedildi.



AKSA'YI SAVUNAN BİR HIRİSTİYAN: ŞİRİN EBU AKİLE
Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, görevini yaptığı sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Akile, 20 yılı aşan meslek hayatında Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunan Hıristiyan bir gazeteci olarak Filistinlilerin saygısını kazanmıştı. Akile, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınların yanı sıra İsrail güçlerinin Filistin'de Müslüman ve Hıristiyanların kutsallarına yönelik ihlallerini izleyicilere aktarmak için yaptığı uzun süreli canlı yayınlarla bir ömür geçirdi.

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İşgalci İsrail askeri cenazeye de saldırdı
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