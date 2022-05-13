İşgalci İsrail askeri cenazeye de saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine saldırdı. Yüzlerce gazeteci ve aktivist, Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.
Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın hastane kapısına gelen İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisinin müdahalesiyle arbede yaşandı.
TABUT YERE DÜŞTÜ
Gazeteci Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara saldırdı. İşgalci güçler, cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermi ile katılımcılara müdahale etti. Akile'nin tabutu yere düştü.
51 yaşındayken İsrail askerlerinin kurşunuyla üç gün önce yaşamını yitiren Akile, Doğu Kudüs'teki aile mezarlığına defnedildi.
AKSA'YI SAVUNAN BİR HIRİSTİYAN: ŞİRİN EBU AKİLE
Katar merkezli
Al Jazeera
televizyonunun
deneyimli
saha
muhabiri
Şirin Ebu
Akile, görevini
yaptığı
sırada
İsrail askerlerinin
açtığı
ateş sonucu hayatını kaybetti.
Akile, 20 yılı aşan
meslek hayatında Kudüs
ve Mescid-i Aksa'yı savunan
Hıristiyan bir gazeteci
olarak Filistinlilerin saygısını
kazanmıştı. Akile,
Yahudi yerleşimcilerin
Mescid-i Aksa'ya düzenlediği
baskınların yanı
sıra İsrail güçlerinin
Filistin'de Müslüman ve
Hıristiyanların kutsallarına
yönelik ihlallerini izleyicilere
aktarmak için yaptığı
uzun süreli canlı yayınlarla
bir ömür geçirdi.