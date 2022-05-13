İşgalci İsrail askeri cenazeye de saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerleri tarafından öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine saldırdı. Yüzlerce gazeteci ve aktivist, Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın hastane kapısına gelen İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisinin müdahalesiyle arbede yaşandı.Gazeteci Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara saldırdı. İşgalci güçler, cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermi ile katılımcılara müdahale etti. Akile'nin tabutu yere düştü.51 yaşındayken İsrail askerlerinin kurşunuyla üç gün önce yaşamını yitiren Akile, Doğu Kudüs'teki aile mezarlığına defnedildi.Katar merkezliAl JazeeratelevizyonunundeneyimlisahamuhabiriŞirin EbuAkile, göreviniyaptığısıradaİsrail askerlerininaçtığıateş sonucu hayatını kaybetti.Akile, 20 yılı aşanmeslek hayatında Kudüsve Mescid-i Aksa'yı savunanHıristiyan bir gazeteciolarak Filistinlilerin saygısınıkazanmıştı. Akile,Yahudi yerleşimcilerinMescid-i Aksa'ya düzenlediğibaskınların yanısıra İsrail güçlerininFilistin'de Müslüman veHıristiyanların kutsallarınayönelik ihlallerini izleyicilereaktarmak için yaptığıuzun süreli canlı yayınlarlabir ömür geçirdi.