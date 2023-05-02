İşgalci İsrail, Filistinlileri öldürüp köylerini yıkıyor

İsrail'in, topraklarını işgal ettiği Filistinlilere yönelik zulmü sürüyor. İsrail güçleri, önceki gün ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü 216'ncı kez yıktı. Çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı, köylülerin araçlarına el koydu. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenledikleri baskında Filistinlilere ateş açtı. Başından vurulan 17 yaşındaki Filistinli Cibril El-Leda hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin açtığı ateşte 3'ü ağır 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in, El Halil kentinde ise Filistinlilere ait 70 gayrimenkule el koymaya hazırlandığı bildirildi.