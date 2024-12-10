İşgalci İsrail gözünü Suriye’ye dikti

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ediyor. Siyonist İsrail rejiminin başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokulduğı ileri sürüldü. Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti ve çevresindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin ilerisine yayılıyor. İsrail ordusu, Hermon Dağı etekleri, Merid, Arne, Rima, Kale Jundul, Kuneytra'nın dış mahalleleri, Ufanıye, Kuneytriye, Alkahtaniye ve Alhamidiyye bölgelerini işgal etti.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise İsrail ordusunun Şam'a ilerlediği yönünde haberlerin "gerçek dışı" olduğunu savundu. İsrail, Suriye genelinde en az 310 hedefe hava saldırısı düzenledi. Bu İsrail'in şimdiye kadarki en büyük hava saldırılarından biri oldu.Bu hava saldırılarıyla Esad ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadanhavaya füze sistemleri, silah üretim yeri, gemiler ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü. İsrail ordusu ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki işgallerinin kalıcı olduğunu açıkladı. Öte yandan Suriye'deki Baas rejimini deviren güçler, Esad döneminden kalma gizli istihbarat belgelerini de yayınlamaya başladı. Sosyal ağlara düşen görüntülerde Esad rejimi ile İsrail yönetiminin bazı konularda kirli işbirlikleri içinde oldukları ileri sürüldü.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar, Suudi Arabistan, Almanya ve Irak gibi ülkelerden de İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesine tepki geldi. Libya'dan Arap Birliği'ne İsrail'in Suriye'deki işgaliyle ilgili olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin tekrar açılması için gerekli planlamalara başladıklarını söyledi. ANKARAEsad rejimini deviren gruplar, askeri güçlerine şehirlerden çekilme emri verdi. Reuters'ın bildirdiğine göre liderler, HTŞ'ye bağlı polis birimleri ile iç güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasını istedi. Televizyonda konuşan geçici Başbakan Muhammed El Beşir, 1 Mart 2025'e kadar görev yapacağını açıkladı.