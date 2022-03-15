İşgalci İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü

İŞGAL altındaki Batı Şeria
'da İsrail
askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri, Balata Mülteci Kampı
ve Kalendiya Mülteci Kampı
'na baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasında İsrail güçleri, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. İşgalci güçler, Balata Mülteci Kampı'nda 17 yaşındaki Nadir Reyyan'ı öldürdü. Kalendiya Mülteci Kampı'nda ise 20'li yaşlardaki Ala Şiham, İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybetti. Toplam 9 kişi de yaralandı.