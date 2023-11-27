İşgalci İsrail yayılmaya devam ediyor: Yahudi yerleşimci teröristlere fon

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Savaşın ortasında İsrail hükümetinin daha fazla yasadışı yerleşim yeri inşa etmek için yeni fonlar ayırmaya hazırlandığını öğrenmek beni dehşete düşürdü. Bu meşru müdafaa değildir ve İsrail'i daha güvenli hale getirmeyecektir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insan hakları ihlalidir" dedi. İsrail'de hükümetin hazırladığı 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Ultra Ortodoks nüfus ve yasadışı Yahudi yerleşim yerlerine 400 milyon dolarık fon ayrıdığı ortaya çıkmıştı.