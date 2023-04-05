İşgalci İsrail yine haddini aştı

İsrail işgalci güçlerinin ramazan ayında zulümleri artarak devam ediyor. İsrail kuvvetleri, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya iki kez baskın düzenledi. Türkiye baskınları lanetledi. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah (Hamrusuz) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. Polis mesciddekilere ses bombası, kauçuk mermi, cop ve dipçiklerle saldırdı. Saldırıyı lanetleyen Türkiye'den tepki yağdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
Türkiye, bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail yönetiminin tüm samimi ikazlara ve telkinlere rağmen estirdiği bu şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını hiçe sayarak yaptığı vahşeti lanetliyorum.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
İsrail'in bu adımı kabul edilemez. Bu saldırılar haddini aşmıştır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
İsrail'in muamelesi düşmancadır. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Asla kabul edilemez. Uluslararası toplum, bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
İsrail ne yaparsa yapsın, Müslümanlar, Filistin'den çıkmayacaklar.
BEDELİ OLACAK
Saldırılara
İslam âlemi ve dünyadan tepki yağdı.
Hamas "Kutsallarımıza saldırmanın büyük bir bedeli olacak" açıklamasını yaptı.
Filistin'den Mescid-i Aksa için bölgesel ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi, İsrail'in Aksa baskınını kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı.
Katar ve Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamalarda baskınlar kınandı.
Avrupa Birliği Komisyonu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek kutsal alanların statüsünün korunmasını istedi.
İSRAİL UÇAKLARI GAZZE'YE SALDIRDISALDIRDI
Baskınların ardından İsrail ordusu,
Gazze'den dokuz
roketin ateşlendiğini
ileri sürdü. İsrail
uçakları, Gazze'de
iki noktaya
hava saldırısı
düzenledi.
Gazze
ve Batı
Şeria'da
İsrail
zulmü
yüzlerce
kişi
tarafından
protesto
edildi.
KURAN OKUYAN YAŞLI KADINA SES BOMBASI
Camının dışında Reuters haber ajansına konuşan yaşlı bir kadın gözyaşları içinde, "Bir sandalyede oturmuş Kuran okuyordum. Ses bombası attılar, biri göğsüme isabet etti" dedi. İşgal polisinin caminin içerisindekileri copladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
İsrail
güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya ilk baskını düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale eden işgal kuvvetleri, kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. En az 14 kişi yaralandı. İsrail polisi, 400 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusu, Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine dün sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi. Bir grup fanatik Yahudi yerleşimci de Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Ramazan boyunca fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının sürmesi beklendiği için olayların da büyüyeceği belirtiliyor.