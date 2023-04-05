İşgalci İsrail yine haddini aştı

İsrail işgalci güçlerinin ramazan ayında zulümleri artarak devam ediyor. İsrail kuvvetleri, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya iki kez baskın düzenledi. Türkiye baskınları lanetledi. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah (Hamrusuz) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. Polis mesciddekilere ses bombası, kauçuk mermi, cop ve dipçiklerle saldırdı. Saldırıyı lanetleyen Türkiye'den tepki yağdı.Türkiye, bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail yönetiminin tüm samimi ikazlara ve telkinlere rağmen estirdiği bu şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum.İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'nın maneviyatını hiçe sayarak yaptığı vahşeti lanetliyorum.Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.İsrail'in bu adımı kabul edilemez. Bu saldırılar haddini aşmıştır.İsrail'in muamelesi düşmancadır. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, buraya sığınan ve ibadet eden din kardeşlerimize şiddetle müdahale edilmesi çok tehlikeli olayların fitilini tutuşturma ihtimalinin yanı sıra insan ve inanç haklarının yok sayılması, kutsallarımıza vahim ve vahşi bir saldırıdır.Asla kabul edilemez. Uluslararası toplum, bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır.İsrail ne yaparsa yapsın, Müslümanlar, Filistin'den çıkmayacaklar.İslam âlemi ve dünyadan tepki yağdı.Hamas "Kutsallarımıza saldırmanın büyük bir bedeli olacak" açıklamasını yaptı.Filistin'den Mescid-i Aksa için bölgesel ve uluslararası düzeyde harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi, İsrail'in Aksa baskınını kınadı.Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı.Katar ve Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamalarda baskınlar kınandı.Avrupa Birliği Komisyonu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek kutsal alanların statüsünün korunmasını istedi.Baskınların ardından İsrail ordusu,Gazze'den dokuzroketin ateşlendiğiniileri sürdü. İsrailuçakları, Gazze'deiki noktayahava saldırısıdüzenledi.Gazzeve BatıŞeria'daİsrailzulmüyüzlercekişitarafındanprotestoedildi.Camının dışında Reuters haber ajansına konuşan yaşlı bir kadın gözyaşları içinde, "Bir sandalyede oturmuş Kuran okuyordum. Ses bombası attılar, biri göğsüme isabet etti" dedi. İşgal polisinin caminin içerisindekileri copladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.İsrailgüçleri, sahur vaktinde Aksa'ya ilk baskını düzenledi. Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale eden işgal kuvvetleri, kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. En az 14 kişi yaralandı. İsrail polisi, 400 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusu, Mescid-i Aksa'ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine dün sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi. Bir grup fanatik Yahudi yerleşimci de Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Ramazan boyunca fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının sürmesi beklendiği için olayların da büyüyeceği belirtiliyor.