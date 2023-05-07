İşgalci İsrail yine öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tulkerem kentinde düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliyi öldürdü. İsrail güçlerince öldürülen Samir Şafii (22) ve Hamza Haryus'un (22) cenazeleri dün defnedildi. Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin'de yılın başından bu yana 20'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 110 Filistinliyi öldürdü. İsrail güçleri aylardır, arananların bulunması hedefli olduğunu öne sürerek, özellikle Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentlerinde baskınlar düzenliyor.