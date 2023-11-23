İşgalci İsrail’in ateşkes oyunu

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü katliamlara geçici ara vermeyi kabul etmişti. Katar'ın arabulucuğunda Hamas ile İsrail arasında 4 günlük geçici ateşkesin yanı sıra rehine takası da uygulanacaktı. Anlaşmanın normal şartlarda dün devreye girmesi gerekiyordu. Ancak uygulamaya saatler kala İsrail anlaşmanın bugüne kaldığını duyurdu. İsrail basınına göre uzlaşı maddelerindeki bazı boşluklar nedeniyle esir takası ve insani aranın başlaması ertelendi. İsrail televizyonu KAN'ın üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynakların da "halihazırda bir ateşkes olmamakla birlikte mutabakatın gerçekleşeceği yönünde umutlu olduklarına" işaret edildi. Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Hamas'ın İsrail tarafından kabul edilmeyecek bazı konulardaki ısrarı sebebiyle esir takası ve çatışmalara insani aranın ertelendiği savunuldu.Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Filistinli bir yetkili de Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesteki gecikmenin hangi rehinelerin nasıl serbest bırakılacağına ilişkin "son dakika" ayrıntılarından kaynaklandığını söyledi. Anlaşmanın şartlarına göre Hamas, 50 rehineyi, İsrail de ülke içindeki hapishanelerde tutuklu bulunan 150 Filistinliyi serbest bırakacak. Ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımın sağlanması için çatışmalara dört günlük ara verilmesi üzerine de bir anlaşma sağlandı.Bebek katili İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Hamas'ı yok etmek ve tüm rehinelerimizi geri almak olan tüm hedeflerimizi gerçekleştirene kadar savaş devam edecek. Savaştan sonraki günde de hiçbir unsurun Gazze'yi yönetmemesi garanti altına alınacak" dedi. Netanyahu'nun ayrıca Mossad'a Hamas liderlerini 'dünyanın neresinde olursa olsun' vur emri verdiği de ortaya çıktı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir de geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını söyledi.İSRAİLgüçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 90 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 3 bin 130'a ulaştığı bilgisi verildi. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.