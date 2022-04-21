İşgalciler Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artırmaya devam ediyor. Yahudi yerleşimci gruplara baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor. İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, dün sabah yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.Baskınlarını art arda beşinci günde sürdüren İsrail polisi, sabah namazının ardından Harem-i Şerif'e girdi. Aşırı sağcı Yahudilerin dün ayrıca Kudüs'te provokasyonlarına devam ederek gösteri yapmaları bekleniyordu.Öte yandan İsrail hükümetinin cuma gününden itibaren Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına müsaade etmeyeceği bildirildi. İtikafa giren Müslümanların mescitte kalmasına müsaade edilecek.