İşgale katıl oturum al

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ederken cephede savaştırmak için Afrika'dan sığınmacı getirdiği ortaya çıktı. Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun, Afrika'dan ülkeye iltica edenlerin başvurularını "Gazze'de savaşma" karşılığında kabul ettiğine yer verdi. İsimlerinin açıklanmaması şartıyla gazeteye konuşan güvenlik yetkilileri, söz konusu projenin ordunun hukuk danışmanlarının rehberliğinde organize bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi. Afrikalı sığınmacılara yönelik söz konusu "istismara" ilişkin içeride yükselen eleştirilerin bastırıldığını vurgulayan güvenlik yetkilileri, bunun "çok sorunlu bir konu olduğunu" aktardı. Yetkililer, Gazze'ye saldırılara yardım eden sığınmacılara statü verilmesi konusunda bazı talepler olduğunu ancak şu ana kadar "hiçbirine herhangi bir statü verilmediğini" belirtti.İsrail'de şu an çoğu genç erkek olmak üzere yaklaşık 30 bin Afrikalı sığınmacı bulunurken, bunlardan yaklaşık 3 bin 500'ünü İsrail makamlarının iltica başvurularını işleme koymaması veya karara bağlamaması nedeniyle mahkeme tarafından geçici statü verilen Sudan vatandaşları oluşturuyor. Çok sayıda sığınmacının 7 Ekim'den sonra tarım işlerinde ve sivil komuta merkezlerinde gönüllü olarak çalışmaya başladığı belirtilirken, "İsrail ordu yetkililerinin, söz konusu sığınmacıların ülkede kalıcı statü elde etme arzularını Gazze'de savaştırmak için bir teşvik unsuru olarak kullanabileceklerini fark ettikleri" vurgulandı.Haaretz'e konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen sığınmacı A, bir yetkilinin "Gazze'de savaşması halinde İsrail'de oturum statüsü alabileceğini", kimliğinin fotokopisini isteyip "bu işlerle ilgileneceğini" söylediğini belirtti. A, söz konusu yetkilinin, orduyla Gazze'ye gitmeden önce diğer sığınmacılarla birlikte iki haftalık bir eğitim sürecine tabi tutulacağını belirttiğini de aktardı. Haaretz'in haberinde, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın İsrail okullarında eğitim gören sığınmacıların çocuklarını orduya alma olasılığını araştırdığı da yer aldı. Geçmişte İsrail hükümeti, yabancı işçilerin çocuklarının orduda görev yapmasına, birinci dereceden aile üyelerine statü tanınması karşılığında izin veriyordu. İsrail ordusu, açığı gidermek için askerlikten muaf ultra Ortodoks Yahudi erkeklere celp emirleri göndermişti.Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, asker eşliğinde işgal altındaki Batı Şeria'da birçok köye baskın düzenleyerek Filistinlilere saldırdı. Asker koruması altında gaspçı İsrailliler, Ramallah kentindeki Umm Safa köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralanandı. İsrail askerleri ayrıca, Ramallah'daki Deyr Ebu Meşal beldesine, Nablus'un güneyindeki üç belde ile El Halil kentine bağlı bazı beldelere baskın düzenledi. İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve zehirli gaz bombaları kullandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleriyle işgalci İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli öldü.