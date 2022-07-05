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Giriş Tarihi: 5.7.2022 14:59

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi zor durumda! Borçları için iflas bayrağını çekti

AA
İskandinavya’nın en büyük hava yolu şirketi zor durumda! Borçları için iflas bayrağını çekti

İskandinav hava yolu şirketi olan SAS, borçları için iflas başvurusunda bulundu. Yapılan açıklamada borçların yeniden yapılandırılmasının hızlandırılması amacıyla iflaş başvurusu yapıldığı ifade edildi.

İskandinav hava yolu şirketi SAS, ABD'de iflas başvurusunda bulundu. SAS'tan yapılan açıklamada, şirketin, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü uyarınca borçlarının devam eden yeniden yapılandırılmasını hızlandırmak amacıyla iflas başvurusu yaptığı belirtildi.

BASKI ALTINA ALIYORDU

Başarısız toplu pazarlıktan sonra pilotların son günlerdeki grevi, hava yolunun mali durumunu ve likiditesini baskı altına alıyordu. SAS'ın, Kovid-19 salgını sonrası toparlanma beklenenden daha yavaş olduğu için borç yükünü iki yıl içinde ikinci kez yapılandırmak için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kullanması dikkati çekti.

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, bu yılın başlarında bir kemer sıkma programı açıklamıştı. Şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor.

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İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi zor durumda! Borçları için iflas bayrağını çekti
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