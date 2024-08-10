İşkence itirafı

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik uygulamalarını ortaya çıkarmakla ilgilenen Sessizliği Kırmak (Breaking the Silence) adlı sivil toplum kuruluşu, ismi verilmeyen söz konusu yedek askerin gözaltı merkezindeki tanıklıklarını yayımladı. İsrail'in işkence ve ihlallerle gündeme gelen Sde Teiman Gözaltı Merkezi'nde görevli bir yedek asker, kendisine Filistinli esirleri dövmesi gerektiğinin söylendiğini ve işlenen zulümlerin gizli kalması için fotoğraf çekmemesinin istenmediğini belirtti. İşgal askeri "(Alıkonulan Filistinliler) Bütün gün bağdaş kurup dik oturmak zorundaydılar. Bazen bazıları öne ya da arkaya doğru eğiliyordu. Buna izin yoktu. Gözleri bağlıydı ve göz bağının altından bakmaları yasaktı. Kuralları ihlal etmeleri halinde onları cezalandırmamıza izin veriliyordu" dedi.