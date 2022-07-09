İslam aleminde bayram ışıltısı

Kurban Bayramı tüm dünyada Müslümanlar tarafından coşkuyla kutlandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Merkez Cami önünde toplanan binlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Müslümanlar cami avlusuna sığmayınca sokaklara halılar serildi ve onbinler bayram namazı için saf tuttu.İsrail'in Tel Aviv kentine bağlı liman bölgesi Yafa'da İslam Konseyi bin kişiye bayram namazı kıldırdı.Etiyopya sokaklarında geleneksel çalgılarla danslar edilirken çocuklara balon satan bir sokak satıcısı hafızalara kazınan bir kare olarak kayıtlara geçti. Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kazana Göçmen Kampı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Ukrayna'nın doğusundaki Konstantinovka kentindeki Medina Camisi'nde Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine destek veren eski müftü Said İsmahilov, Ukrayna için savaşan Müslüman askerlere bayram namazı kıldırdı.Filistin'de Gazze Meydanı'nda toplanan binlerce Müslüman bayram namazı kıldı. Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgesinde de huzur hakimdi.Nijeryalı Müslümanlar başkent Abuja'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde bayramı namazını kıldı. Çocuklar bayram sevinci yaşadı. Binlerce Ganalı Müslüman, başkent Akra'daki Gana Milli Camisi'nde bayram namazı kıldı. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar da bayram coşkusunu doya doya yaşadı. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki camidede pandemi sonrası ilk bayram namazı kılındı.