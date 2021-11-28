İslam dünyasına İstanbul dopingi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
'ın başkanlığında 24-25 Kasım'da İstanbul
'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı'nda önemli kararlara imza atıldı. Yedi ana başlıkta toplanan kararlarla İslam ülkeleri arasında birlik ve beraberlik daha da pekiştirilirken ortak projeler de tek tek devreye sokuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. İslam Zirvesi'nde yaptıkları konuşmada ifade ettiği İİT Tahkim Merkezi kurulması önerisi hayata geçiriliyor. İİT Tahkim Merkezi'nin kurulmasına yönelik TOBB ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) tarafından yürütülen teknik çalışmalar tamamlandı. İstanbul'da kurulan ve İİT Üyesi Ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği bir platform olacak merkez, Türkiye açısından çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.
İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projesi olan ve hukuki zemini tamamlanan İİT Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi'nin (TPS-OIC) fiilen işlerlik kazanması için son aşamaya gelindi. Ticaret Bakanları TPS-OIC'in uygulamaya geçmesi için gerekli son hazırlıkları görüştü. Sistemin uygulamaya geçmesi için belirlenen 1 Temmuz 2022 teyit edildi. İİT Borsaları Forumu kapsamında Borsa İstanbul tarafından geliştirilen ve 19 üye ülkeden 50 pay senedini içeren İİT İSEDAK 50 İslami Endeksi 2012 yılında hesaplanmaya ve yayınlanmaya başlandı. BİST'in girişimleri ile Ziraat Portföy tarafından endekse dayalı ve alım satıma konu olacak ürün geliştirme çalışmaları kapsamında bir fon kuruldu.
FİLİSTİN'E DESTEK
İSEDAK Kovid Müdahale Programı ile pandeminin üye ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisinin hafifletilmesi için 2021 yılı içerisinde 9 proje desteklendi. 2020'de başlatılan İSEDAK Kudüs Programı ile Filistin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunulması amaçlanıyor. Programın ana hedefleri arasında Kudüs'ün bir turizm destinasyonu olarak daha iyi tanıtımı, Kudüs'teki kültürel miras ile arkeolojik yapının korunmasına katkıda bulunulması, ulusal kültürel kimliğin ve turistik mimarinin rehabilitasyonunun sağlanması ile yerel ve ulusal ölçekte kurum ve kuruluşların kapasitesinin artırılması yer alıyor.