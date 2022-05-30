İslam dünyasından provokatif Aksa baskınına tepki

İSRAİL güçleri eşliğinde aşırı sağcı Yahudi grupların önceki gün işgal altındaki Kudüs'te yaptığı provokatif 'bayrak yürüyüşü' ve taşkınlıklarına İslam dünyasından peş peşe tepki geldi. Mısır, Katar ve Kuveyt gibi Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok sayıda örgüt bayrak yürüyüşü ve Aksa baskınına tepki gösterdi. Aksa'daki gelişmeler "tehlikeli tırmanış" olarak nitelendirilirken uluslararası topluma harekete geç çağrısı yapıldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Doğu Kudüs'te yaşananların affedilemez olduğunu söyledi. Yüzlerce fanatik Yahudi'nin polis eşliğinde yaptığı gösteride "Araplara ölüm" sloganı atıldı. İsrail polisi, Filistinlilere, göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve atlı polislerle müdahale etti. Filistin Kızılayı, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında 79 kişinin yaralandığını bildirdi.