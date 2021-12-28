‘İslam düşmanlığına karşı dayanışmalıyız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
'deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi. Mesajında salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı Müslümanların dayanışmasını daha da güçlendirmesi çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan salgın sebebiyle işi, aşı, düzeni bozulan kardeşlerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da içinde yaşadığımız toplumun refahı ve esenliği için gösterdiğimiz çabaları artırmalıyız" dedi. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Türkiye
'deki 84 milyon kardeşinizin selamlarını sizlere özellikle iletmek istiyorum. Yine sizlerin aracılığıyla ABD'nin dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Geleneksel hale gelen ve bizlere Amerika
'daki dostlarımızla hasbihal imkânı sunan bu etkinliğin icrasında emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.
'FİTNE VE KAVMİYETÇİLİĞE YER YOK'
İnancımızda kavmiyetçik, tefrika ve fitne gibi teröre de asla yer olmadığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Varlığımıza yönelik artan tehditler karşısında kendi kabuğuna çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız. Bunları başardığımızda Rabbimizin bizlerin önünde rahmet kapılarını da sonuna kadar açacağına inanıyorum. Amerika Müslüman Cemiyeti
ile Kuzey Amerika İslam Cemiyeti
'nin ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı toplantı, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, aramızdaki muhabbetin perçinlenmesine vesile olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum bu düşüncelerle sözlerime son verirken çalışmalarınızda her birinize Mevla'dan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla Amerikan Müslüman toplumunun tüm fertlerini ve Amerikan halkını saygı ile selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum."
İBRAHİM KALIN HİTAP ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ABD'de düzenlenen MASICNA Kongresi
'nde binlerce katılımcıya hitap etti. Kalın, mana, hikmet ve hürriyet üzerine konuştu. Pozitivizm ve fen bilimlerinin, kâinattaki "manayı" gözardı ettiğini belirten Kalın, insanın mananın peşindeki bir varlık olduğunu ve İslam'ın "hikmet" kavramı ile kâinattaki manayı ortaya koyduğunu söyledi.
ERDOĞAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ı bir araya getiren etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongreye gönderdiği mesaj salondan büyük alkış aldı.