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Haberler Dünya Haberleri ‘İslam, iç politika malzemesi olarak kullanılıyor’
Giriş Tarihi: 19.12.2021

‘İslam, iç politika malzemesi olarak kullanılıyor’

BETÜL USTA BETÜL USTA
‘İslam, iç politika malzemesi olarak kullanılıyor’
Avrupa'nın özellikle de Fransa'nın ciddi sorunlarından olan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı son yıllarda önemli artış gösterdi. Fransa'da İslam karşıtı hareketler 2019'dan beri yüzde 32 artış gösterirken, bu durumda siyasi figürlerin İslam dinini iç politika malzemesi olarak kullanmasının önemli rolü olduğu değerlendiriliyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasası kapsamında 2 bin 600 camiden 99'unun "ayrılıkçılık" şüphesiyle istihbarat servislerince gözetim altında olduğunu belirtti. Darmain, 21 caminin kapatıldığını açıkladı.
SABAH'ın Türk yetkililerden edindiği bilgilere göre, denetlenen 99 cami arasında Türk camileri mevcut ancak, kapatılan camiler arasında Türk camisi yok. Tepkilere rağmen çıkartılan yasa çerçevesinde ülkedeki dernek ve dini yapılanmalara baskınlar gerçekleştiriliyor. Kapatılan dini yapıların mevzuata aykırı defter tutmak, kongresini zamanında yapmamak, aidatı zamanında ödememek gibi sudan sebeplerle faaliyetlerine son verildiği kaydediliyor. Söz konusu yasa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle BM başta olmak üzere pek çok uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından eleştiriliyor. Ankara, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine yapıcı söylemleri benimseme çağrısı yapıyor.

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‘İslam, iç politika malzemesi olarak kullanılıyor’
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