‘İslam, iç politika malzemesi olarak kullanılıyor’

Avrupa'nın
özellikle de Fransa
'nın ciddi
sorunlarından olan
yabancı düşmanlığı,
ırkçılık, ayrımcılık
ve İslam karşıtlığı
son yıllarda
önemli artış gösterdi.
Fransa'da İslam
karşıtı hareketler
2019'dan beri yüzde
32 artış gösterirken,
bu durumda siyasi
figürlerin İslam dinini
iç politika malzemesi
olarak kullanmasının önemli rolü
olduğu değerlendiriliyor. Fransa İçişleri
Bakanı Gerald Darmanin, "Cumhuriyet
Yasalarına Saygıyı Güçlendiren
Prensipler" yasası kapsamında 2 bin 600
camiden 99'unun "ayrılıkçılık" şüphesiyle
istihbarat servislerince gözetim altında
olduğunu belirtti. Darmain, 21 caminin
kapatıldığını açıkladı.
SABAH'ın Türk yetkililerden edindiği bilgilere göre, denetlenen 99 cami arasında Türk camileri mevcut ancak, kapatılan camiler arasında Türk camisi yok. Tepkilere rağmen çıkartılan yasa çerçevesinde ülkedeki dernek ve dini yapılanmalara baskınlar gerçekleştiriliyor. Kapatılan dini yapıların mevzuata aykırı defter tutmak, kongresini zamanında yapmamak, aidatı zamanında ödememek gibi sudan sebeplerle faaliyetlerine son verildiği kaydediliyor. Söz konusu yasa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle BM başta olmak üzere pek çok uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından eleştiriliyor. Ankara, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine yapıcı söylemleri benimseme çağrısı yapıyor.