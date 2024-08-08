İslam İşbirliği Teşkilatı Haniye suikastında İsrail’i işaret etti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasttan İsrail'i sorumlu tutarak, bunun İran'ın egemenliği ve ulusal güvenliğine yönelik "tehlikeli bir saldırı" olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Üye Ülkelerin Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Uçlu Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast şiddetle kınanarak, bu eylemden tümüyle İsrail sorumlu tutuldu. Bildiride, işlenen suikastle, uluslararası hukuk ve BM Antlaşması'nın apaçık ihlal edildiği belirtilerek, "Bu, İran'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğine yönelik tehlikeli bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Gazze'nin her bölgesine yeterli ve sürdürülebilir şekilde insani yardımların ulaştırılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yapılan bildiride, "Filistin topraklarındaki işgalci güç İsrail, bölgede barış ve istikrarı baltalamaktadır. Bu durum, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumlulukları çerçevesinde BM Güvenlik Konseyinin acil ve etkili şekilde müdahalesini gerektiriyor." değerlendirilmesi yer aldı.

Bildiride, her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait bir ibadethane olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanlardaki mevcut hukuki ve tarihi statüye saygı duyulması gerektiği vurgulanarak, dünyadaki 2 milyarı aşkın Müslümanı tahrik edecek şekilde Kudüs'te "provokatif adımlar" atılmaması çağrısı yapıldı.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilere yönelik sık sık işkencelerle gündeme gelen gözaltı merkezlerine atıf yapılan bildiride, Uluslararası Kızılhaç Komitesi de dahil ilgili uluslararası kuruluşlara, "Filistinli esirlerin akıbetlerini ortaya çıkarmaları, derhal serbest bırakılmaları için çalışmaları, onlara koruma sağlamaları ve İsrail'in işlediği tüm suçlar ve ihlallerle ilgili bağımsız bir soruşturma açmaları" çağrısında bulunuldu. Bildiride, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkılması" ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) "terör örgütü" ilan edilmesi kararları da kınandı.