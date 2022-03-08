Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kadınlar Günü mesajı!
Giriş Tarihi: 8.3.2022 14:49

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kadınlar Günü mesajı!

AA
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Kadınlar Günü mesajı!

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), kadınların karar mekanizmalarında yer alması gerektiğini belirterek, üye ülkelere kadınların karşılaştıkları tüm engelleri kaldırmak için çalışma çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Açıklamada, teşkilatın kadınlarla ilgili meselelere ve kadınların uluslararası kurumlar tarafından garanti edilen haklarını elde etme konusunda karşılaştıkları engellerin aşılmasının sağlanmasına önem verdiği belirtildi.

TOPLUMUN KALKINMASINDA KADININ ROLÜ

"Kadınların seslerini duyurabilmesi ve karar mekanizmalarında yer alması gerekli." ifadeleri kullanılan açıklamada, toplumun kalkınmasında kadının rolü vurgulandı.

Açıklamada, teşkilata üye ülkelere kadınların karşılaştıkları tüm engelleri kaldırmak için çalışma çağrısında bulunuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kadınlar Günü mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA