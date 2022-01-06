İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Kazakistan açıklaması!

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İİT Genel Sekreterliği, Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri büyük bir endişeyle takip etmekte ve birçok ölüm ve kamu mallarının zarar görmesine neden olan şiddet olaylarından duyduğu üzüntüyü dile getirmektedir." ifadelerine yer verildi.

İİT Genel Sekreterliği'nin itidal, sükunet ve şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, İİT'nin Kazakistan'ın toprak bütünlüğünün, güvenlik ve istikrarının korunması konusunda Kazakistan ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.