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Giriş Tarihi: 30.6.2023 17:51 Son Güncelleme: 30.6.2023 18:17

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak eylemin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. İİT, 2 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanacak.

DHA
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan olağanüstü toplantı kararı

Diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stokholm'de 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz'da Cidde'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

İslam İşbirliği Teşkilatıı'ndan olağanüstü toplantı kararı | Video

TÜRKİYE DE TOPLANTIDA YER ALACAK

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı, İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

ALÇAK EYLEME KARŞI ORTAK TAVIR

Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.

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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı
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