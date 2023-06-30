İslam’a aşağılık saldırıya izin veren İsveç’e tepki yağıyor

Arap Parlamentosunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu ihlallerin "tam teşekküllü bir suç olduğu" ve "kutsal kitaplara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan, dinlere hakaret edilmesini yasaklayan tüm uluslararası yasalar ve sözleşmeler tarafından da reddedildiği" ifade edildi.