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Haberler Dünya Haberleri İslam’a aşağılık saldırıya izin veren İsveç’e tepki yağıyor
Giriş Tarihi: 30.6.2023 09:51

İslam’a aşağılık saldırıya izin veren İsveç’e tepki yağıyor

İsveç’in İslam dinine yaptığı saygısızlığın yankıları sürüyor. Türkiye’nin terörle arasına mesafe koymadığı için kınadığı ve NATO üyeliğine ret verdiği İsveç, cami önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin vermişti. Skandal olayın ardından başta Türkiye olmak üzere İsveç’e tepki çığ gibi büyürken Arap Parlamentosu da bu aşağılık saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

AA
İslam’a aşağılık saldırıya izin veren İsveç’e tepki yağıyor

Arap Parlamentosunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu ihlallerin "tam teşekküllü bir suç olduğu" ve "kutsal kitaplara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan, dinlere hakaret edilmesini yasaklayan tüm uluslararası yasalar ve sözleşmeler tarafından da reddedildiği" ifade edildi.

Bu provokasyonların, Müslümanların duygularını harekete geçirdiği ve tamamen reddedildiği kaydedilen açıklamada, dünya parlamentolarına "İsveç ürünlerini boykot etmeleri ve onlarla alışveriş yapmayı engelleyecek kararlar almaları, barış ve kardeşliğe çağrıda bulunan, kin ve nefret propagandasını ve şiddete teşviki reddeden hoşgörü dini İslam'a saygı duyulması gerektiğini vurgulamaları" çağrısında bulunuldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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İslam’a aşağılık saldırıya izin veren İsveç’e tepki yağıyor
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