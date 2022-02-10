‘İslamlaşmayı durdurun’ ifadesini ‘ırkçı’” bulmadılar

BELÇİKA
'DA bir mahkeme, "İslamlaşmayı durdurun" yazılı bir pankartın "ırkçı nitelik taşımadığına" karar verdi. Anvers kentindeki temyiz mahkemesinin kararında, pankartın ırkçı ve yabancı düşmanı niteliği bulunmadığı, "bir fikri ifade eden basılı bir belge olduğu" açıklandı. Mahkemenin kararı, Belçika'nın aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Flaman Menfaati Partisi
'ni sevindirdi. Partinin başkanı Tom Van Grieken
, kararın ifade özgürlüğünün zaferi olduğunu savunarak "Göç ve İslamlaşmaya karşı savaşımızı sürdüreceğiz. İslamlaşmayı durdurmakla ırkçılık aynı şey değil" dedi.