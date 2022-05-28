İslamofobi ile küresel mücadele

Türkiye, başta Batılı ülkelerle olmak üzere dünya genelinde artışa geçen İslamofobi ve aşırıcı akımlarla mücadelede önemli rol oynuyor. İnsani ve girişimci dış politika anlayışıyla küresel sistemde önemli bir vizyon üstlenen Türkiye, İslamofobi ile mücadele amacıyla kapsamlı bir rapor hazırladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, raporun yakında açıklanacağını, Birleşmiş Milletler ile Avrupa Konseyi'ne sunulacağını söyledi. Raporun dünyada endişe verici şekilde yükselen popülizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı nefret söylemine yönelik ortak tutum sergilenmesi yönünde mesajlar içereceği kaydediliyor. Türkiye, İslamofobi gerçeğini sayılar, belgeler, resmi beyan ve hükümet uygulamalarını da içeren somut tablolar halinde uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.Ankara, İslamofobi'yi ortadan kaldırmak için devletlerin etkili mekanizmalar geliştirmesi gerektiğinin altını çiziyor.Liderler ve siyasi figürlerin iç kamuoyuna mesaj vermek adına ötekileştirici söylemlerde bulunmak yerine kapsayıcı konuşmalarda bulunmasının önemine değinildi.İbadet yerlerine düzenlenen terör saldırılarını kınama konusunda birlik içinde olunması çağrısı yapılıyor.Devlet kontrolünde İslamofobik eylemlerin sonuncusu, İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından polis koruması altında Kuran-ı Kerim yakması oldu.Bakan Çavuşoğlu, Batı'da Neo-Nazi'nin desteklendiğini belirterek "Son zamanlarda desteğini kaybeden ırkçı partiler daha da fanatikleşti. Biz İslam düşmanlığının ve ırkçılığın insanlık suçu olduğuna inanıyoruz.Irkçılığa karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemiz gerekiyor. İsveç bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyor. Herhangi bir dinin kutsalına saldırmanın ifade özgürlüğü ile bir bağı yok" sözleriyle tepki gösterdi.TÜRKİYE ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına sunduğu tasarı ile 15 Mart, BM Genel Kurulu'nda "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olarak kabul edildi. 15 Mart tarihi Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının gerçekleştiği tarih olması nedeniyle tercih edildi. Ankara, uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlenmeyi ve bu yöndeki çabalara aktif destek v