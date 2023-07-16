İslamofobi ile küresel mücadele komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, alt komisyon kurulması gündemiyle toplandı. Komisyon Başkanı Derya Yanık, komisyona 194'ü cezaevlerindeki uygulamalar, 89'u yargı kararlarıyla ilgili olmak üzere 441 başvuru yapıldığını söyledi. Daha sonra gündeme geçilerek, İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu kurulması kararı alındı. Komisyonun kuruluş gerekçesinde nefret söylemlerinin araştırılması da yer aldı. Buna göre İslamofobik-ırkçı uygulamalar ve her türlü ayrımcılık ile nefret söylemlerinin neden olduğu insan hakları ihlalleriyle ilgili yerinde incelemeler yapılacak. Konuyla ilgili çalışan uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunulacak. Toplantılar aracılığıyla üniversitelerdeki ve sivil toplum örgütlerindeki alan uzmanlarından ayrıntılı bilgi alınacak. Çalışmalar neticesinde alt komisyon ulusal ve uluslararası kamuoyunda İslamofobi ve ırkçılık konularında farkındalık oluşturacak, problemleri tespit ederek çözümler geliştirecek.