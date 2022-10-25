İslamofobi ulus ötesi endüstriye dönüştü

Kanada'da yapılan bir araştırma, İslamofobiyi körükleyen ve finanse eden ağları ortaya koydu. Wilfrid Laurier Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof. Dr. Jasmin Zine, ekibiyle dört yıl önce başladıkları araştırmayı tamamladı. Ekip, "Kanada İslamofobi Endüstrisi: Büyük Beyaz Kuzey'deki İslamofobi Ekosisteminin Haritası" isimli 127 sayfalık bir rapor hazırladı. "İslamofobi endüstrisi"nin uluslar ötesi bir sektör halini aldığını söyleyen Zine, İslamofobi endüstrisinin sadece ABD'de 1.5 milyar dolarlık bir pazarı olduğunu, bu piyasayı ABD merkezli 39 kuruluşun koordine ettiğini ifade etti.Aynı saptamaları, gerekli belgelere erişim izni verilmediğinden Kanada için yapmanın imkânsız olduğuna işaret eden Zine, "İslamofobi ağları ulus ötesidirler. Bunlar sadece Kanada veya ABD'de değiller. Bu endüstri için birçok fon ABD'den geliyor ve oradaki çalışmaların bazıları toplamda 1.5 milyar dolarlık bir pazar olduğunu gösteriyor. İslam karşıtı propagandayı teşvik eden bu desteğin bir kısmı Kanada'ya aktarıldı. Bunun ötesinde Kanada ve ABD'deki, ayrıca Avrupa'daki ve başka yerlerdeki İslamofobi aktörleri arasında ulus ötesi bağlantılar var. Bu bağlar aynı zamanda bu ağların gücünü güçlendiriyor ve onların dezenformasyonlarını ve yanlış bilgilerini çok daha geniş bir alana yaymalarına izin veriyor" ifadelerini kullandı. Zine, İslamofobi endüstrisinin ana aktörlerini de raporunda şöyle açıkladı:Medya kuruluşları: İslamofobi etkileyicileri, aşırı sağ medya forumlarına katkıda bulunur, propagandalarını ve bağnazlıklarını profesyonelleştirmek ve para kazanmak için sosyal medya platformlarını kullanır.Piyadeler: Aşırı sağ, beyaz milliyetçisi ve Neo-Nazi gruplar ile onların arkasındaki Müslüman karşıtı nefreti çevrimiçi ve kamusal protestolar, gösteriler yoluyla teşvik etmede aktif olan kışkırtıcılar.Yumuşak güç grupları: İslamofobik alt kültürleri yönlendiren belirli siyasi, ideolojik ve dini hedeflere ulaşmak için Müslüman karşıtı kampanyaları teşvik eden gruplar. Bunlar kendilerine karşı çıkanları susturmak için zorbalık ve yıldırma gibi zorlayıcı taktikler de kullanır.Yerli muhbirler: Yetkin rolü oynayan Müslüman muhalifler ve eski Müslümanlar, İslamofobik anlatılar ve komplo teorileri yaratarak İslamofobik kampanyalar için 'siyasi örtü' sağlarlar.Düşünce kuruluşları ve güvenlik uzmanları: Müslümanları potansiyel radikaller ve ulusal güvenlik tehditleri olarak damgalayan İslamofobik komplo teorilerini teşvik etmek için 'uzmanlık kültü' oluşturan grup.Siyasi figürler: İslamofobik ırkçılığın kök salması ve yayılması için zemin hazırlayan daha geniş ekosistemin bir parçası olarak Müslüman karşıtı duyguları destekleyen İslamofobik anlatılara ve politikalara izin veren politikacılar.Kanada'da bu ağların oluşturduğu İslamofobik ekosistemin ölümcül sonuçları olduğunu belirten Zine, örnek olarak 2017'de Quebec City'de 6 Müslüman'ın öldürüldüğü cami baskını ile 2021'de Londra'da Müslüman bir ailenin 4 üyesinin katledilmesini gösterdi.