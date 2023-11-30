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Haberler Dünya Haberleri İslamofobik Hollandalı siyasetçiye kamu hizmeti cezası verildi
Giriş Tarihi: 1.12.2023

İslamofobik Hollandalı siyasetçiye kamu hizmeti cezası verildi

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
İslamofobik Hollandalı siyasetçiye kamu hizmeti cezası verildi
Hollanda'da yerel mahkeme, ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'a, Müslümanları aşağıladığı gerekçesiyle 40 saat kamu hizmeti cezası verdi. Wagensveld'ın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydeden mahkeme, "Müslümanları Nazilerle kıyaslayarak ve aynı derecede iğrenç eylemlerde bulunabileceklerini öne sürerek, bir Kuran-ı Kerim'i yırtarak ve bunda ısrar ederek Müslümanlara hakaret etmiştir" dedi. Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı cami yöneticileri adına Wagensveld hakkında şikâyette bulunan avukat Alper Çınar, "Bir gruba hakaret ettiği için mahkemeye başvurduk. Hâkim, Wagensveld'ı suçlu buldu" dedi. Wagensveld'ın Kuran-ı Kerim'i yırtmasına ceza verilmediğine dikkat çeken Çınar, Wagensveld'ın kamu hizmetini ne şekilde yapacağına Reclassering Nederland adlı kurumun karar vereceğini belirterek, bunun bir camiyi temizlemek dahi olabileceğini söyledi.
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İslamofobik Hollandalı siyasetçiye kamu hizmeti cezası verildi
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