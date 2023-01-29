İslamofobiyle mücadelede öncü ülke Türkiye

İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kuran-ı Kerim'e yönelik nefret suçu gerçekleştirilmesine izin verilmesi Avrupa'da İslamofobinin eriştiği tehlikeli boyutu gözler önüne serdi. Avrupa yönetimleri, Müslümanları ötekileştiren durumlar karşısında tepkisiz kalıyor.Ankara, alçak provokasyonlar öncesinde ülkelere gerekli uyarıyı yaptı. Buna karşın polis korumasında Kuran yakma eylemleri gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha ile görüştü. Görüşmede saldırılara İslam dünyasınca verilecek tepkiler ele alındı. Türkiye küresel düzeyde İslam düşmanlığıyla mücadelenin ilk adımlarını atan ülke olarak ırkçı şarlatanların hedefine aldığı başlıca ülke oluyor. İslam düşmanlığı çoğu zaman "Türkofobi" şeklinde tezahür ediyor.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan İslamofobik terör saldırısının ardından, o tarihte İİT Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısıyla 15 Mart "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" olarak kabul edildi. Türkiye, benzer bir kararın BM tarafından da alınması yönünde önde gelen İİT üyesi ülkelerle istişare ederek yürüttüğü çalışmalar sonucunda BM Genel Kurulu'na ortaklaşa sunulan aynı başlıklı karar tasarısı kabul edildi.