İspanya Gazze için ayakta

İspanya'nın büyük kentlerinde binlerce kişi Filistin'e destek için meydanlara çıkarak, tüm dünyaya "Gazze'deki soykırımı durdurun" çağrısı yaptı. Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla 26 Kasım'dan bu yana devam eden ve toplamda 41 kentte yapılan Filistin'e destek gösterilerinin dünkü durakları Madrid, Barselona, Jaen, Büyük Kanarya, Sevilya, Cadiz, Salamanca, Soria, Valladolid ve Leon gibi büyük şehirler oldu. "Filistin'deki soykırımı durduralım, silah ticaretini ve İsrail ile ilişkileri sonlandıralım" başlığıyla yapılan gösterilere özellikle başkent Madrid ve Barselona'da yoğun katılım olması dikkati çekti. Katılımcılar "Özgür Filistin", "Soykırımı Durdurun" ve "İsrail'e Silah Ambargosu" sloganları attı.