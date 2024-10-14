İspanya: İsrail’e silah satışı durdurulsun

Filistin, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "uluslararası toplumdan İsrail'e silah satışını acilen durdurması" çağrısını memnuniyetle karşıladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sanchez'in açıklamalarının, uluslararası hukuk ve kararlarla uyumlu olduğu, iki devletli çözümü ve insan hakları ilkelerini desteklediği kaydedildi. Roma'da 11 Ekim'de Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus ile bir araya gelen Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumdan İsrail'e silah satışını acilen durdurmasını istemişti.