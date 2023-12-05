İspanya’da aşırı sağcı Vox partisi’den İsrail’e skandal destek

Vox partisinden yapılan açıklamada, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının birinci elden tanınması ve terörizme karşı mücadelesinde Binyamin Netahyahu hükümetine destek vermek için parti lideri Santiago Abascal başkanlığında bir heyetin Kudüs'e gittiği" belirtildi.

İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli ve Tarım Bakanı ile Savaş Kabinesi üyesi Avi Dichter ile görüşen heyette Abascal dışında, Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamenteri Hermann Tertsch, Disenso Vakfı Direktörü Jorge Martin Frias'ın da bulunduğu aktarılan açıklamada, Abascal'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i eleştirerek, "İsrail'i hedef alan sözlerinden dolayı utanç duyduğunu" söylediği ifade edildi.

Açıklamada, "Vox'un bu ziyaretle birlikte İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud partisiyle yakın ilişkilerini güçlendirdiği" kaydedildi.

İSPANYA VE İSRAİL ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ

İspanya Başbakanı Sanchez'in Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile birlikte 23-24 Kasım'da İsrail, Filistin ve Mısır'ı kapsayan ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar İsrail tarafından tepki çekmişti.

Sanchez, "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli olan bir şey. Bunu AB ile birlikte yapmalıyız ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." şeklinde konuşmuş ve "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu" söylemişti.

Sanchez, daha sonra 30 Kasım'da İspanyol televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte "İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin'in topraklarını, Batı Şeria'yı işgal ettiğini gördük. Şimdi de Gazze'de olanları görüyoruz. İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız ve erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe bırakıyor." ifadelerini kullanmış ve bu açıklamalardan sonra İsrail, Madrid Büyükelçisini istişare için merkeze çağırmıştı.