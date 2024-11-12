İspanya’da çöpler hastalık yaymaya başladı

İspanya'da 29 Ekim'de yaşanan ve 222 kişinin öldüğü, 32 kişinin de hâlâ kayıp olduğu sel felaketinin ardından yeni bir sorun ortaya çıkmaya başladı. Euronews'ün haberine göre sellerin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen felaketten etkilenen bölgeler hâlâ toparlanmakta zorlanıyor. Ceset arama ve hayatta kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer ölü sayısının artmaya devam edeceğinden endişeli. Ülkenin yıkıcı sel felaketlerine maruz kalan bölgeleri şimdi de çöp yığınları ile bunlara eşlik eden fareler ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geliyor.